Nedim Şener: Öfkeliyim! HDP'yle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu gibiler olduğu sürece de öfkem geçmeyecek

Gazeteci Nedim Şener tvnet ekranında yayınlanan Serhat İbrahimoğlu'nun Net Bakış programında HDP ve HDP'ye destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır ifadelerle eleştirdi.

Mete Yarar, Ali Saydam, Sinan Oğan ve Nedim Şener'in konuk olarak katıldığı programda konuşan Şener, HDP sözcüsü Ebru Günay'ın TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı "Pençe Kilit Harekatı"na dair yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Günay'ı PKK'nın sözcüsü olmakla suçlayan Şener şunları söyledi:

"ALLAH KORKUSU YOK, UTANMA YOK"

"PKK'nın sözcüsü Ebru Günay diyor ki, 'Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız.' Arkasından ne diyor bakın. Zerre utanma yok. Allah korkusu yok, vicdan yok. Cümlesini okuyorum 'Kürt sorununun çözümü, Türkiye’nin demokratik geleceği ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."

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YASİN BÖRÜ HDP VE DEMİRTAŞ YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Diyarbakır'da Kurban Bayramında şehit edilen Yasin Börü'nün ölümünden HDP ve Selahattin Demirtaş'ı sorumlu tutan Nedim Şener, "Ahlaktan yoksun namussuzlar, ey HDP yönetimi, Yasin Börü sizin aşağılık taraftarlarınız tarafından paramparça edilmedi mi Kurban Bayramı'nda? Öldürdünüz yetmedi cenazelerine işkence yapmadınız mı? Demirtaş isimli terörist çağrı yapmadı mı? Partinizin yönetimi o çağrıyı PKK’nın talimatı ile yapmadı mı?" diye konuştu.

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"ÖFKELİYİM, ÖFKEM DİNMEYECEK"

Şener, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği desteğin kendisini çok öfkelendirdiğini ifade ederek "Evet öfkeliyim. PKK’ya da, FETÖ’ye de öfkeliyim. Bu öfkem dinmeyecek. Bu arsızlık ve utanmazlık, bu arsız ve utanmazlarla iş birliği yapan yüzsüzler, Kılıçdaroğlu gibiler olduğu sürece bu öfkem geçmeyecek. Sen 'Atatürk’ün partisiyim, Kuvay-ı Milliye partisiyim' diyorsun, 'Demirtaş'ın suçu ne?' diyorsun. Demirtaş’ın suçu Yasin Börü’nün ölümüne sebep olmak Sayın Kılıçdaroğlu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın siyasetini çok beğendiğine dair açıklamasına da tepki gösteren Şener "İmamoğlu denilen belediye başkanı Yasin Börü’nün katliamını mı beğeniyor?" diye sordu.

7 PARTİ BU ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEK?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için adlarının geçtiğini söyleyen Nedim Şener şöyle devam etti:

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"Bunlar bu ülkede cumhurbaşkanı adayları. Nasıl yönetecekler bu ülkeyi. 7 parti yarın iktidar olduklarında bu meseleye nasıl bakacaklar. Muhatap olarak aldığın adam PKK. PKK’nın siyasetteki sözcüsü HDP diyor ki 'Benim teröristlerimle savaşıyorsan Kürt düşmanısın sen.' Bunu Kılıçdaroğlu’na da söylüyor. Ki Kılıçdaroğlu aynı etnik kimliğe sahip. Anında o damgayı yer. Yarın HDP içinde kampanya yapsınlar Kılıçdaroğlu en büyük Kürt düşmanı ilan edilebilir."

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