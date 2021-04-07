Gündem Anadoluda nesli tükendiği düşünülen toy kuşu Kırıkkalede görüntülendi
KIRIKKALE

Nesli tehlike altındaki Toyu Kuşu görüntülendi - Kırıkkale haber

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen toy kuşu Kırıkkale'de görüntülendi

Türkiye'nin en büyük, dünyada da en büyük uçabilen kuşlardan biri olan toy kuşunun nesli çoğu ülkede tükeniyor. Özellikle beslenmek için tarlaları ve kırları tercih eden bu kuşlar, büyük olmaları nedeniyle göze hoş görülüyor. Türkiye’de de nesli tükenmekte olan toy kuşu, uzun bir sürenin ardından tekrar Kırıkkale'de görülerek fotoğraflandı.

Haber Merkezi İHA
Nesli tehlike altındaki Toyu Kuşu görüntülendi - Kırıkkale haber
Görüntülenen toy kuşu.

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen toy kuşu Kırıkkale'de görüntülendi.

DKMP’de yapılan açıklamada, “Kırıkkale sanılanın aksine yaban hayatı açısından zengin bir bölge. Soyları tükenme tehlikesi altında bulunan ve müdürlüğümüz ekiplerince sıkı şekilde takip edilen bu kuşlar her sene sonbahar ve bahar aylarında ilimiz sınırlarında görülebilmektedir. Toy, dünyada göç eden ve uçabilen en büyük kuşlar olarak bilinmektedir. Ağırlıkları 18 kilograma kadar çıkabilmektedir. Yaşam alanı olarak bozkır ve step alanları tercih eder. Ülkemizde Doğu Anadolu’dan Ege’ye kadar birçok ilde görmek mümkün olmakla birlikte sayıları azalmıştır. Bizler de Toy Kuşu popülasyonunun artmasını sağlamak için etkin koruma faaliyetleri yapmaktayız” denildi.

Kütahya'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında
GÜNDEM
Kütahya'da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında
Abone Ol Google News
Marmaraya yaz geliyor

Marmara'ya yaz geliyor

Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak.
Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

'Sözlükte anlamını bul getir' dediler, 9 ay sonra kazandı.
Amirallerin bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım: Zamanlaması ve üslubu sorunlu

​Amerikalı siyaset bilimci Türk SİHA'larını öve öve bitiremedi.

​Enerjide fiyatları düşürecek bir adım daha!

​Bildiri önemsizleştirilmek istense de yakın tarih, subayların darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

10 yılı geçmiş olsa dahi iade edilebilecek.

​Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi.

​Çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Ülkede bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kimliklere<br>e-imza geliyor

Kimliklere
e-imza geliyor

​Bakan Soylu açıkladı: Yakın zamanda koyacağız.
Birinci dereceye<br>soruşturma yok

Birinci dereceye
soruşturma yok

​Güvenlik soruşturması teklifinde önemli değişiklik.
Her üç kişiden<br>birinde görülüyor

Her üç kişiden
birinde görülüyor

​Koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı araştırma.
377 FETÖ ve PKK'lının<br>malvarlığı donduruldu

377 FETÖ ve PKK'lının
malvarlığı donduruldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.