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Netflix dizisinde Selahattin Demirtaş'ın güzellemesi: 'Seher' kitabının reklamını yaptılar

Çin-Tayvan ortak yapımı Netflix dizisi 'Shards Of Her' dizisinde, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın teröristleri güzellediği 'Seher' adlı kitabın reklamı yapıldı. Ayrıca dizinin başrolünde de 'Seher' adlı karakter yer alıyor.

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Netflix dizisinde Selahattin Demirtaşın güzellemesi: Seher kitabının reklamını yaptılar
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LGBT örgütlerinin propagandasını yapan ve hemen her yapımda eşcinsel karakterlere yer veren Netflix, şimdi de teröre destek vermeye başladı. Son skandal Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı dizide yaşandı.


TERÖRİSTİN GÜZELLENDİĞİ KİTAP: SEHER

Netflix'te, Selahattin Demirtaş'ın, 2016'da Ankara Kızılay’da 38 kişinin hayatını kaybettiği, 19’u ağır 125 kişinin yaralandığı saldırıda PKK’nın canlı bomba olarak kullandığı terörist Seher Çağla Demir’e atfettiği "Seher" adlı kitabın reklamı yapıldı.

Dizisinin birinci sezonunun ilk bölümünde HDP'nin cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderme yapıldı. Öte yandan dizinin başrolünde de 'Seher' adlı karakter yer alıyor.

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