Hayat Suudi Arabistan Netflixi eşcinsel içerikleri kaldırması için uyardı
TELEVİZYON

Suudi Arabistan Netflix'i eşcinsel içerikleri kaldırması için uyardı

LGBT örgütlerinin propagandasını yapan ve hemen her yapımda eşcinsel karakterlere yer veren Netflix, Suudi Arabistan'da yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Suud hükümeti, Netflix'i “İslami ve toplumsal değerlere aykırı” tüm içerikleri kaldırması için uyardı. Suudi Arabistan'ın bu isteğine Körfez İşbirliği Örgütü’nün (GCC) medya denetleme kuruluşu da destek verdi. Suud medyasında yer alan haberlerde, eşcinsellik propagandası yapılan içeriklerin yayınlanmaya devam etmesi halinde gerekli yasal tedbirlere başvurulacağına dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Netflixi eşcinsel içerikleri kaldırması için uyardı
Foto/arşiv

LGBT örgütlerinin propagandasını yapan ve hemen her yapımında eşcinsel karakterlere yer veren dijital yayın platformu Netflix, Suudi Arabistan tarafından uyarıldı.
Netflix’ten İslami ve toplumsal değerler ve prensiplere aykırı tüm içeriklerini silmesini isteyen Suud devletine

Körfez İşbirliği Örgütü’nün (GCC) medya denetleme kuruluşu da tam destek verdi.

Yapılan açıklamada herhangi bir içerik ismi verilmezken,

Netflix, “çocukların ‘sağlıklı’ yetiştirilmesine bir tehdit oluşturan, ahlaksız mesajların verildiği bir sinematik kılıf” olarak tanımlandı.

"YAYINLAR KALDIRILMAZSA TEDBİR ALINACAK"

Suudi Arabistan ve GCC yetkilileri, platformdan söz konusu içerikleri kaldırmalarını talep ettiklerini ve şirketin vereceği kararı ise denetleyeceklerini açıkladı. Yetkililer, ihlalde bulunan içeriğin yayınlanmaya devam etmesi halinde gerekli yasal tedbirlere başvuracaklarını duyurdu.

Netflix ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

"EŞCİNSELLİK TEŞVİK EDİLİYOR"

Suud'un Netflix'e yaptığı uyarıyı duyuran Al Ekhbariya'nın internet sitesindeki yayınlanan videoda, Netflix’in eşcinsellere aşırı derecede odaklanarak eşcinselliği teşvik ettiği belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde "Jurassic Park: Camp Crateceous" isimli animasyon dizide eşcinsel karaktlerlere yer verildiği için Netflix'e bölümü yayından kaldırma cezası vermişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Netflix'e ilk LGBT cezası" olarak kayıtlara geçen karardan sonra “Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız” açıklaması yapmıştı.

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