"Kılıçdaroğlu, isyankar çocuk olarak görüyor İmamoğlu'nu. Ön seçim diyorlar, il seçimleri oluyor falan CHP'de. Acaba bunun yolu mu yapılıyor? İmamoğlu'nu çıkarttırmayacak mı acaba Eren Erdem? Siyasi yasak gelebilir diyerek önünü mü kesecekler?"