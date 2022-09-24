Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını yorumladı: Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere yönelik yaptığı çağrı siyasetin gündemine oturdu. CHP Lideri, "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN BİAT ALDI

Bu çıkışın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı içerisinde olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri'ne desteklerini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine yönelik yaptığı bu çağrı, televizyon ekranlarındaki birçok tartışma programında masaya yatırıldı.

FOX TV'de ekren gelen Orta Sayfa programında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri değerlendirildi.

OYNAT 00:40 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç çıkış: Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.



Burada dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın ise bana zarar verdiğini görüyorum. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum . Artık karar verin halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Altılı masadaki koltuk kavgası Kılıçdaroğlu'nu sıktı: Partililere 'adaylık' çağrısı

'TÜRKİYE'Yİ NASIL İKNA EDECEKSİNİZ?'

Programın yorumcularından Nevşin Mengü, konuyu farklı bir açıdan sorguladı.

Mengü, "Ben de şu soruyu sorayım. Kendi partisini ikna edemeyen, bütün kamuoyunu nasıl ikna edecek kardeşim o zaman? Herkes tweet atıyor Kılıçdaroğlu diye.. Daha siz kendi partinizi ikna edemediyseniz bütün Türkiye'yi nasıl ikna edeceksiniz ya.." ifadelerini kullandı.