Gündem Nevşin Mengüden Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışına eleştiri Oldu olacak şeriat getirilsin
POLİTİKA

Nevşin Mengü'den Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin

Gazeteci Nevşin Mengü, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için Türkiye'de başörtüsü sorunu yalandığını ve bunu çözeceğini öne süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Mengü, "Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengüden Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışına eleştiri: Oldu olacak şeriat getirilsin
Nevşin Mengü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' adı altında muhafazakar kesimden destek almanın peşine düştü.

Dün sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp bunu çözeceklerini vadetti.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştiren muhalif gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OLDU OLACAK ŞERİAT GETİRİLSİN"

CHP yönetimini eleştiren Mengü, "AK Parti 'Gelin yeni anayasa yapalım' derse ne olacak? Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım. Tehlikeli bir çizgi üzerinde yürüyor CHP." ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını yorumladı: Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin
OYNAT 01:22
Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını yorumladı: Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin
Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube yayınında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ilişkin konuştu. Mengü, CHP yönetimini eleştirerek, 'AK Parti 'Gelin yeni anayasa yapalım' derse ne olacak? Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin samimiyetten coşalım.' ifadelerini kullandı.

​Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar
OYNAT 00:20
​Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlu'nun sözleri gündemde: Yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar
Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkan ve başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız' açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deneyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, akıllara Kadir Mısıroğlu'nun 'Zaten yakında 'Ben daha Müslümanım' diye yarışacaklar.' açıklamasını getirdi.

Muhalif Gazeteci Enver Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu
OYNAT 01:04
Muhalif Gazeteci Enver Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu
Muhalif Gazeteci Enver Aysever'in, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu: “Kılıçdaroğlu, türban sorununu çözecekmiş. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki! Kendisiyle röportaj yapıp 'hiç böylesini görmedim' demek istedim.”
Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.