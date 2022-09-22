New York Times'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Önemli rol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın çözümü için barış yolunu işaret ederken, uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek verme çağrısında bulundu.

New York Times'ın manşetten verdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ve bugüne kadar barış için yürüttüğü çabalara övgüde bulunuldu.

Farnaz Fassihi ve Alan Yuhas imzalı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verildi.

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"ERDOĞAN EN YAKINDAN TAKİP EDİLEN İKİ LİDERDEN BİRİ"

Gazetenin manşetinde yer alan makalede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Salı günü en yakından takip edilen iki lider olduğu belirtildi.

NYT makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle tahıl görüşmelerinde önemli rol oynadığı ifade edilirken, Mart ayında yapılan barış görüşmelerindeki ev sahipliği de hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

MACRON PUTİN'LE TEMAS KURMAYA ÇALIŞSA DA BAŞARI ELDE EDEMEDİ

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

Macron, 'barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden, Batı ittifakının bir konuşmacısı' olarak nitelendirildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür

OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

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