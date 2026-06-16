Nijerya askerine komando eğitimi

İmzalanan iş birliği anlaşması ile Nijeryalı yüzlerce asker önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek.Uzun yıllardır terör örgütleri ve silahlı gruplarla mücadele eden Nijerya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki deneyimlerinden faydalanacak. Nijeryalı askerler çeşitli komando kursları, özel kuvvet harekâtları, arazi şartlarında görev icrası ve terörle mücadele eğitimlerinden geçirilecek. Son yıllarda savunma sanayii, askeri eğitim ve güvenlik alanlarında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği zirveye ulaşırken, Nijerya ile yürütülen çalışmaların da bu sürece katkı sağlayacağı belirtiliyor. Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere sunduğu askeri eğitim programları hem savunma diplomasisine hem de uluslararası güvenlik iş birliklerine katkı sağlayacak.