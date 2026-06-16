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Nijerya askerine komando eğitimi

Nijerya askerine komando eğitimi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Nijeryalı askerlere komando eğitimi verilecek.
Nijeryalı askerlere komando eğitimi verilecek.

Türkiye'nin savunma ve askeri eğitim alanındaki uluslararası etkinliği her geçen gün artarken, Afrika'nın en büyük ülkelerinden Nijerya da Türk askeri tecrübesinden yararlanacak.

İmzalanan iş birliği anlaşması ile Nijeryalı yüzlerce asker önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek.Uzun yıllardır terör örgütleri ve silahlı gruplarla mücadele eden Nijerya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki deneyimlerinden faydalanacak. Nijeryalı askerler çeşitli komando kursları, özel kuvvet harekâtları, arazi şartlarında görev icrası ve terörle mücadele eğitimlerinden geçirilecek. Son yıllarda savunma sanayii, askeri eğitim ve güvenlik alanlarında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği zirveye ulaşırken, Nijerya ile yürütülen çalışmaların da bu sürece katkı sağlayacağı belirtiliyor. Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere sunduğu askeri eğitim programları hem savunma diplomasisine hem de uluslararası güvenlik iş birliklerine katkı sağlayacak.



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