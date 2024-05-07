|
Gündem

Nikah töreninde duaya izin vermedi: Soruşturma başlatıldı

İzmir'deki bir nikah töreninde nikah memurunun dua okunmasına izin vermemesi tepki topladı. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

11:40 - 7/05/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Duaya 'resmi daire' engeli: Nikah memuru önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı.
Duaya 'resmi daire' engeli: Nikah memuru önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı.

İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki nikah töreni öncesi dua okunmasını isteyen aile nikah memurunun tepkisiyle karşılaştı. Duaya izin vermeyen nikah memuru "Burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" dedi.


Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Ancak memur bu kez de müzik açarak sesi bastırmak istedi.



Memur hakkında soruşturma başlatıldı


Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Nikah memuru hakkında "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

#İzmir
#Nikah
#Soruşturma
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?