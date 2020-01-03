Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı 2 uçağa tedbir kondu

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Başsavcılık'tan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un yasal olmayan yollarla Japonya'dan ülkemize getirilip aynı yöntemle Lübnan'a götürülmesi olayı ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya hesaplarından Nissan Eski üst düzey yöneticisi Carlos GHOSN'un Japonya'dan kaçırılıp ülkemiz üzerinden Lübnan'a götürüldüğüne dair paylaşımlar Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek resen soruşturmaya başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu yabancı uyruklu Carlos GHOSN'un haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yardımıyla özel bir havayolu şirketine ait uçakla ülkemize yasal olmayan yollardan gizlice girmiş ve aynı şirkete ait başka bir uçakla Lübnan ülkesine gittiği tespit edilmiştir."

DÜNYA Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü: Nissan'ın eski yöneticisi ülkeye yasal yollarla girdi

İki uçağa da el konuldu

"Soruşturma kapsamında Carlos GHOSN'un kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, suçta kullanılan 2 uçakta görev alan 4 pilot ve uçakların işletmeciliğini yapan özel havayolu şirketi müdürü olmak üzere toplam 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca 2 uçak hakkında ise el koyma kararı verilmesi talebinde bulunulmuştur. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı ve suçta kullanılan 2 uçak ile ilgili el koyma kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleri ile titizlikle devam edilmektedir."

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Ghosn kimdir?