Nostaljik tramvay artık nostaljik değil: İmamoğlu adını yazdırdı

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Ağrı'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Kurul ayrıca kalabalık ve yüksek risk taşıyan ortamlar ile kuruluşlarda ulaşılabilir alanlarda dezenfektan bulundurulmasına da karar verdi. Asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını da karara bağlayan kurul, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerin de kısıtlanmasını kararlaştırdı.