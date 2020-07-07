Nostaljik tramvay artık nostaljik değil: İmamoğlu adını yazdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan İSKİ çalışmaları nedeniyle nostaljik T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattının raylarını söktü.
- İSKİ'nin çalışmalarının bitmesiyle sökülen raylar yerine monte edildi. Ancak, nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirildi.
Yılların kırmızı rengi değiştirildi
Yolcu taşıma hizmetinden ziyade nostaljik havası ile bilinen tramvayın yeni görüntüsünde alışılmış kırmızı renk değiştirilerek yerine beyaz renk tercih edildi.
İmamoğlu'nun imzası yazıldı
- Nostaljik tramvayın eski havası tamamen yok edilerek "İstanbul senin" sloganı ve Ekrem İmamoğlu'nun imzası bulunan folyolarla kaplanarak tekrar hizmete sunuldu.