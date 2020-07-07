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Gündem Nostaljik tramvay artık nostaljik değil İmamoğlu adını yazdırdı
İSTANBUL

Nostaljik tramvayın yeni hali

Nostaljik tramvay artık nostaljik değil: İmamoğlu adını yazdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, nostaljik Kadıköy-Moda tramvayını yeniledi. Ancak yenilenen tramvayın tüm nostaljik havası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun reklamıyla yok oldu. Tramvayın yeni görüntüsü, tarihi güzelliğe önem verenleri üzdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nostaljik tramvayın yeni hali.
Nostaljik tramvayın yeni hali.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan İSKİ çalışmaları nedeniyle nostaljik T3 Kadıköy-Moda Tramvay hattının raylarını söktü.

  • İSKİ'nin çalışmalarının bitmesiyle sökülen raylar yerine monte edildi. Ancak, nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirildi.

Nostaljik tramvayın görüntüsü değiştirilmemiş eski hali.

Yılların kırmızı rengi değiştirildi

Yolcu taşıma hizmetinden ziyade nostaljik havası ile bilinen tramvayın yeni görüntüsünde alışılmış kırmızı renk değiştirilerek yerine beyaz renk tercih edildi.

CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp
GÜNDEM
CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp

İmamoğlu'nun imzası yazıldı

  • Nostaljik tramvayın eski havası tamamen yok edilerek "İstanbul senin" sloganı ve Ekrem İmamoğlu'nun imzası bulunan folyolarla kaplanarak tekrar hizmete sunuldu.

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