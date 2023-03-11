Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi

Açıklamada, depremzede vatandaşların diğer il veya ilçelerden birine taşınmışlarsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil), aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını, 17 Mart 2023 saat 23:59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapabilecekleri belirtildi.