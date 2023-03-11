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Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs’ta yapılacak 2023 seçimlerinde depremzede vatandaşların oy kullanması için adres beyanlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yaptı. Depremzedelerin 18 Mart tarihine kadar adres beyanlarını e-Devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden yapabilecekleri bildirildi. Bu tarihten sonra ise adres beyanları ilçe seçim kurulları kararıyla yapılabilecek.

10:28 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
"14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız için duyuru"
başlıklı açıklama ile adres beyanı hakkında yapılması gerekenleri açıkladı.

Açıklamada, depremzede vatandaşların diğer il veya ilçelerden birine taşınmışlarsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil), aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını, 17 Mart 2023 saat 23:59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden yapabilecekleri belirtildi.

  • 18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanı işlemlerinin ilçe seçim kurulları kararı ile yapılabileceği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



#Nüfus müdürlüğü
#seçim
#deprem
19 dakika önce
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Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi
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