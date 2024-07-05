Numan Kurtulmuş ABD'de NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

23 parlamento başkanı, 32 NATO üyesi ve Ukrayna'dan parlamento liderlerinin NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geleceği Zirve'de, NATO'nun parlamento boyutunun önemi vurgulanacak.





Zirve kapsamında düzenlenecek toplantıda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.





İkili görüşmeler yapacak

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



