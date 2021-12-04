Numan Kurtulmuş: CHP'nin milletimize yalvarması gereken noktalar var

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul'un Türkiye siyasetinde önemli olduğunu, kendi siyasi hareketlerinde ise ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'un yeniden güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için mücadele edildiğini, İstanbul halkına olan sorumluluğun ve borcun 2023 ve 2024 seçimleriyle telafi edileceğini söyledi.

Muhalefetin sabır sınırlarını zorlayan çıkışları ve algılar üzerinden, sürekli hesaplaşma senaryoları üzerinden atılan adımların görüldüğünü anlatan Kurtulmuş, sükunetle ancak kararlılıkla, hiç alttan almadan ama milletin menfaatlerini koruyarak yola devam edeceklerini ifade etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söylemlerine değinen Kurtulmuş, "Çok özür dilenecek konular var. CHP'nin helalleşmeden önce milletimizden bir özür dileyerek, özrünün kabul edilmesi için milletimize yalvarması gereken noktalar var. Bunları söylemeden helalleşmeyi gündeme getirdiler, cevaplarını aldıktan sonra şimdi helalleşmeyi de unuttular. Bugün sorsanız, 'Helalleşmeden neyi kastediyorsunuz' diye, onu da söyleyeceklerini hatta hatırlayacaklarını dahi zannetmiyorum." dedi.

"Bu milletin ne istediğini gayet iyi bilen siyasi kadro buradadır"

Kurtulmuş, muhalefetin başka bir algı üzerinden ilerlediğini, devletin kurumlarını siyasi tartışmalarının odağına yerleştirmeye çalıştığını savunarak daha önce Merkez Bankasıyla ilgili gösterilmeye çalışılan algının dün itibarıyla TÜİK'le de tekrarlandığını anlattı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu memlekette sürekli algılar üzerinden Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini geriletmeye, sürekli algı, yalan, iftira hatta sanal olarak birtakım sorunlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer bu kadar çok gündem değiştirme ihtiyacı duyuyorlarsa, onlara şunu tavsiye etmek istiyorum: Türkiye'de iktidara gelmenin yolu, algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil iktidara geldiğinizde neyi nasıl yapacağınızı millete açık bir şekilde söyleyebilmenizden geçer.

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Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanına ve yöneticilerine, Türkiye'ye bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin şeyler söylemelerini tavsiye ederiz. Millet kuru laflar üzerinden, kuru polemikler üzerinden, faydasız birtakım spekülasyonlar, algılar üzerinden asla zihniyetini değiştirmez. Dolayısıyla tavsiyemiz, evet, çıkın mitingler yapın, görüşlerinizi ifade edin, Türkiye'yi nasıl yöneteceğinize dair fikriniz, projeleriniz varsa bunları ortaya koyun ama sadece 'istemezük', 'Türkiye böyle olmamalıdır' derseniz, biz de size deriz ki, 'Bu da bizim tanıdığımız CHP zihniyetinin bugünkü halidir.' Bu milletin ne istediğini gayet iyi bilen siyasi kadro buradadır. Bu millet, ekonomik gelişmeyi, kalkınmayı, adaleti, hakkaniyeti, özü sözü bir olmayı istiyor."

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Konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlara dikkat çeken Kurtulmuş, yerlilik oranının yüzde 78'lere ulaştığını, bunun birkaç yılda yüzde 90'lara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

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Hatay konusu

Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz ve petrol aramasından rahatsızlık duyanların ülkeyi politik tartışmaların içine çekmeye çalıştığını anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kim ne yaparsa yapsın Türkiye bu bölgedeki egemenlik haklarının hiçbirinden vazgeçmeyecek. Şimdi birisi de 'Hatay bizimdir' falan diye birtakım şeyler söylemeye başladılar. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli sınırları içindedir. Misak-ı Milli sınırları içindedir ve kıyamete kadar da Türkiye’nin bir ili olarak kalacak ve bizim milletimizin malı olacaktır."

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Asgari ücret düzenlemesi

Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını bildiklerini belirten Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü artıracak tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclise geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclisteki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz."

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