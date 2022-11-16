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İSTANBUL

Numan Kurtulmuş karanfil bıraktı: Bunlara kim silah veriyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı. Kurtulmuş, “Destekçileri vazgeçsin, terör bir haftada biter” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş karanfil bıraktı: Bunlara kim silah veriyor
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, İstiklal Caddesi’nde patlamanın gerçekleştiği noktaya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, İstiklal Caddesi’nde patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek, hayatını kaybedenler anısına karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Kurtulmuş, “PKK’yla, PYD’yle kırk yıldır uğraşıyoruz. Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteği sağlar? Soruların cevabını bulursanız terörün de arkasındaki gerçek güçleri bulmuş olursunuz. Terör, sadece bir kere daha ifade ediyorum. Sadece birkaç bin terör örgütü mensubundan, işte bir tanesi geçen gün yakalandı. Birkaç saat içerisinde yakalandı. Sadece birkaç tane hain, insanlık düşmanı caniden ibaret değildir” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, terör saldırısının yaşandığı alana karanfil bıraktı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, terör saldırısının yaşandığı alana karanfil bıraktı.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Onların arkasında lojistik, istihbarat, siyasi ve her türlü askeri desteği verenler sadece Türkiye bakımından değil dünyadaki esas sorumlularıdır. Tek bir cümle söylüyorum. Bu güçler teröre destek vermekten vazgeçsinler bir hafta içinde dünyanın hiçbir yerinde terörist kalmaz. Bu kadar açık. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. İnşallah sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün arkasındaki bütün güçler Türkiye’ye karşı bu operasyonları yapmaktan vazgeçinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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