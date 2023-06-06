AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu, TBMM Başkanlığına sundu.
Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti.
Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, dün de AK Parti ve MHP grubunun kendisini TBMM Başkanlığına aday gösterdiğini anımsattı.
Bir soru üzerine, Meclis'te siyasi partileri ziyaretinin, bir nezaket ziyareti olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
- "Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir. Ama diyalog içinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alarak, ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Biz, bir dostluk ve kardeşlik elini uzatmak bakımından da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun, nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu, bir kere daha ifade etmek isterim."