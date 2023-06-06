Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu

"Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir. Ama diyalog içinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alarak, ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Biz, bir dostluk ve kardeşlik elini uzatmak bakımından da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun, nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu, bir kere daha ifade etmek isterim."