Numan Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtlıyor

İstanbul seçimine günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'in sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyada demokrasinin olduğu her yerde, seçimlerden sonra itirazlar varsa 'yeniden sayım' yapılır. ABD'de 6-7 eyalette oylar yeniden sayılmıştır. Trump'ın seçildiğinde 'oylar' yeniden sayılmıştır. Türkiye'de seçimin bir parçası olarak, seçimin gereği olarak 'itiraz' sonucu sayılırsa bu not edilesi bir şey oluyor.

1994'ten bu yana bu mübarek şehirde 'Recep Tayyip Erdoğan' belediyeciliği dediğimiz bir dönem başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına yükselten siyasi süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma idealina karşı adım adım yaklaşıyor.

AK Parti Türkiye'de genel kesimlerin oylarını aldı. 2002'den bu yana AK Parti'ye en az bir defa oy verenlerin oranı yüzde 65. Türkiye'de çok geniş bir kitleye ulaştı. Ekonomik ve siyasi reformlar yaptı.

"Türkiye'nin savunma şemsiyesi birilerini rahatsız ediyor"

S-400 krizi perde arkasında konuşulmayan mesele şudur: Türkiye artık kendi savunma şemsiyesini kurabilecek bir güce doğru yaklaşması birilerini rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama imkanlarına kavuşması birilerini rahatsız ediyor.

"Almadığımız tek bir oyun peşinde değiliz"

Seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili bu karar açık bir şekilde ortada. Bunu halk ile paylaşıyoruz. Bu AK Parti ya da CHP istediği için yapılmadı. Almadığımız bir tek oyun peşinde değiliz. Kimsenin de bizim oyumuza göz dikmesine müsaade etmeyiz.

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YSK, bizim ortaya koyduğumuz deliller çerçevesinde dedi ki, sandık kurul başkanları ve üyesi olmaması gereken 19 bin küsür kişi görev almış. Bu sandık kurullarını yasa dışı haline getirmiş. İkincisi oylar verilmiş. Oyların sandıklar ile ildeki birleştirme tutanaklarında ali cengiz oyunları oynanmış. Bunlar somut verilerle belgelendi.

"Sözün de yetkinin de millette olduğuna inanırız"

Biz halkımıza bunu çok iyi bir şekilde anlatıyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. Biz sözün de, kararın da millette olduğuna inanırız. Siyasi hayatımızın özeti budur. Sandıktan başka hiçbir beşeri gücü kabul etmeyiz. Ne 27 Mayıs'ın postallarını yaladık, ne 12 Mart'a selam durduk, ne de 12 Eylül'de darbenin şakşakçılığını yaptık, ne 28 Şubat'ta Türkiye demokrasisine ayak vermeye çalışanları alkışladık ne de AK Parti'ye açılan kapatma davasında 'Ankara'da yargıçlar, savcılar varmış' diyerek bıyık altından gülücükler dağıttık. Bizim siyasi geçmişimizde bunlar yok.

"Oyların yüzde 10'u sayıldı, fark 15 bin oy azaldı"

Oylar sayılmadan evvel CHP'nin adayı ile Binali Bey'in oy farkı 28 bin idi. İl ve ilçe seçim kurulları hepsinin sayılmasına izin vermedi. Oyların sadece yüzde 10'unun sayılması sağlandı ve aradaki fark 15 bin düştü. CHP'li bir yetkili, nereden çıktı bu işler, neden fark azaldı diye eleştiri duydunuz mu?

"Hataları görüyoruz, tespit ediyoruz"

İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmedi. 320 bin de geçersiz oy oldu. 2 milyona yakın bir kitle var. AK Parti büyük bir kitle. Normalde AK Parti seçmeni olan ancak bu seçimde ya sandığa gitmeyen ya da boş oy kullanan bir kitlemiz var.

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AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. Hataları görüyoruz, tespit ediyoruz. Bunları topluyoruz ve elimine etmeye çalışıyoruz. AK Parti bazı belediye başkanlarının görevi bırakmasını sağlamış bir siyasi partidir. Çok önemli siyasi aktörlerini zaman içerisinde değiştirebilen bir siyasi parti.

"Samimiyet, tevazu ve gayret' laf olsun diye söylenmiş bir söz değil"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu son seçim kampanyasında söylemiş olduğu 'samimiyet, tevazu ve gayret' laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Bizim aktörlerimizin bir kısmında olan 'kibir' meselesinden uzaklaşılması gerektiğini, mütevazi bir şekilde halkın arasında olunması gerektiği, gönül kapılarını açarak insanların gönüllerine dokunmak mecburiyetinde olan bir uyarıydı. Geçmiş dönemde metal yorgunluğundan bahsedildi. Bu da aynı zamanda işlerin rutinine kapılıp, boğulmayın uyarısıydı.