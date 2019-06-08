Numan Kurtulmuş'tan CHP adayına FETÖ ve PKK çağrısı

İstanbul seçimine günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'in sorularını yanıtladı.

CHP'nin İstanbul adayına FETÖ ve PKK'lı teröristlerin verdiği desteği hatırlatan Kurtulmuş, "Oyun ortada, ittifak ortada. Ben çok açık söylüyorum, eğer biz yanlış anlıyorsak Ekrem İmamoğlu açık açık söylesin, 'Ben FETÖ'nün, PKK-HDP'nin oyuna talip değilim' desin" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyada demokrasinin olduğu her yerde, seçimlerden sonra itirazlar varsa 'yeniden sayım' yapılır. ABD'de 6-7 eyalette oylar yeniden sayılmıştır. Trump'ın seçildiğinde 'oylar' yeniden sayılmıştır. Türkiye'de seçimin bir parçası olarak, seçimin gereği olarak 'itiraz' sonucu sayılırsa bu not edilesi bir şey oluyor.

1994'ten bu yana bu mübarek şehirde 'Recep Tayyip Erdoğan' belediyeciliği dediğimiz bir dönem başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına yükselten siyasi süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma idealina karşı adım adım yaklaşıyor.

AK Parti Türkiye'de genel kesimlerin oylarını aldı. 2002'den bu yana AK Parti'ye en az bir defa oy verenlerin oranı yüzde 65. Türkiye'de çok geniş bir kitleye ulaştı. Ekonomik ve siyasi reformlar yaptı.

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"Türkiye'nin savunma şemsiyesi birilerini rahatsız ediyor"

S-400 krizi perde arkasında konuşulmayan mesele şudur: Türkiye artık kendi savunma şemsiyesini kurabilecek bir güce doğru yaklaşması birilerini rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama imkanlarına kavuşması birilerini rahatsız ediyor.

"Almadığımız tek bir oyun peşinde değiliz"

Seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili bu karar açık bir şekilde ortada. Bunu halk ile paylaşıyoruz. Bu AK Parti ya da CHP istediği için yapılmadı. Almadığımız bir tek oyun peşinde değiliz. Kimsenin de bizim oyumuza göz dikmesine müsaade etmeyiz.

YSK, bizim ortaya koyduğumuz deliller çerçevesinde dedi ki, sandık kurul başkanları ve üyesi olmaması gereken 19 bin küsür kişi görev almış. Bu sandık kurullarını yasa dışı haline getirmiş. İkincisi oylar verilmiş. Oyların sandıklar ile ildeki birleştirme tutanaklarında ali cengiz oyunları oynanmış. Bunlar somut verilerle belgelendi.

"Sözün de yetkinin de millette olduğuna inanırız"

Biz halkımıza bunu çok iyi bir şekilde anlatıyoruz ve anlatmaya devam ediyoruz. Biz sözün de, kararın da millette olduğuna inanırız. Siyasi hayatımızın özeti budur. Sandıktan başka hiçbir beşeri gücü kabul etmeyiz. Ne 27 Mayıs'ın postallarını yaladık, ne 12 Mart'a selam durduk, ne de 12 Eylül'de darbenin şakşakçılığını yaptık, ne 28 Şubat'ta Türkiye demokrasisine ayak vermeye çalışanları alkışladık ne de AK Parti'ye açılan kapatma davasında 'Ankara'da yargıçlar, savcılar varmış' diyerek bıyık altından gülücükler dağıttık. Bizim siyasi geçmişimizde bunlar yok.

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"Oyların yüzde 10'u sayıldı, fark 15 bin oy azaldı"

Oylar sayılmadan evvel CHP'nin adayı ile Binali Bey'in oy farkı 28 bin idi. İl ve ilçe seçim kurulları hepsinin sayılmasına izin vermedi. Oyların sadece yüzde 10'unun sayılması sağlandı ve aradaki fark 15 bin düştü. CHP'li bir yetkili, nereden çıktı bu işler, neden fark azaldı diye eleştiri duydunuz mu?

"Hataları görüyoruz, tespit ediyoruz"

İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmedi. 320 bin de geçersiz oy oldu. 2 milyona yakın bir kitle var. AK Parti büyük bir kitle. Normalde AK Parti seçmeni olan ancak bu seçimde ya sandığa gitmeyen ya da boş oy kullanan bir kitlemiz var.

AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. Hataları görüyoruz, tespit ediyoruz. Bunları topluyoruz ve elimine etmeye çalışıyoruz. AK Parti bazı belediye başkanlarının görevi bırakmasını sağlamış bir siyasi partidir. Çok önemli siyasi aktörlerini zaman içerisinde değiştirebilen bir siyasi parti.

"Samimiyet, tevazu ve gayret' laf olsun diye söylenmiş bir söz değil"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu son seçim kampanyasında söylemiş olduğu 'samimiyet, tevazu ve gayret' laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Bizim aktörlerimizin bir kısmında olan 'kibir' meselesinden uzaklaşılması gerektiğini, mütevazi bir şekilde halkın arasında olunması gerektiği, gönül kapılarını açarak insanların gönüllerine dokunmak mecburiyetinde olan bir uyarıydı. Geçmiş dönemde metal yorgunluğundan bahsedildi. Bu da aynı zamanda işlerin rutinine kapılıp, boğulmayın uyarısıydı.

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"Yerel yönetimler için birimler oluşturacağız"

Bütün belediyelerle ilgili bir projeleri kontrol etme, yol gösterme ve yapılan eksikliklikleri uyarma görevi görecek birimler oluşturacağız. Bunun Türkiye'de yerel yönetimlerin daha sağlıklı işlemesi bakımından faydalı olacağını düşünüyorum.

"İmamoğlu FETÖ ve HDP-PKK'nın oyunu istemediğini söylesin.."

AK Parti adayını desteklememenin alternatifinin, CHP'nin adayının önünü açmak olduğu ferasetli olan Saadet Partili olan kardeşlerimiz ifade ediyor.

CHP adayının hala bir ittifakın parçası olarak görüldüğü açıkça ortadadır. Hem HDP'nin eş genel başkanı hem de PKK'nın üst düzey yetkilisi 'Biz İmamoğlu'na destek olduk' diyor. Yurt dışındaki FETÖ'nün önemli elemanlarından biri de bunu söylüyor. Oyun ortada, ittifak ortada. Ben çok açık söylüyorum, eğer biz yanlış anlıyorsak Ekrem İmamoğlu açık açık söylesin, "Ben FETÖ'nün, PKK-HDP'nin oyuna talip değilim" desin bunu.

"AK Parti kendini gençlere ifade edebiliyor"

AK Parti'nin gençlere kendini ifade edemediğini düşünmüyorum. AK Parti kendini yeterli bir şekilde ifade edebilen bir parti. Özellikle genç kitlelerle iletişim kurmanın yolu, sürekli onlarla birlikte olmaktır. Birçok belediyemizde gençlik meclisleri var. Gençlerin sorunlarını çözmek ve imkanlar sunmak için azami gayret gösteren bir siyasi partiyiz. Burada böyle bir sıkıntı varsa, daha fazla gayret etmemiz gerekir. Ben AK Parti'nin yaptıklarını anlatmak bakımından, bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum.

OYNAT 01:25 Kurtulmuş'tan CHP'nin İstanbul adayına çağrı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş TVNET canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, CHP'nin İstanbul adayının hala bir ittifakın parçası olarak görüldüğünün açıkça ortada olduğunu dile getirerek 'Eğer biz yanlış anlıyorsak kalksın İmamoğlu, ben PKK'nın HDP'nin oyunu istemiyorum desin' ifadeleriyle CHP'nin adayına çağrı da bulundu. BiP'te paylaş

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