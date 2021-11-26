AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin, HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası miting kararı almasıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Muhalefete burada dostane bir uyarıda bulunuyorum. Meydanlara çıksınlar, mitinglerini yapsınlar, 'Hükümeti istemiyoruz' desinler ama bunun bazı eller tarafından bir kışkırtma aracı haline getirilmesine izin vermesinler. " dedi.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

"Demirtaş tweet atıyor. ‘Niye miting meydanlarına çıkmıyorsunuz?’ diyor. Hemen arkasından CHP böyle bir karar alıyor. Son derece manidardır, dikkatle takip edilmesi gereken husustur." ifadesini kullanan kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demirtaş'ın geçmişte yaptığı çağrılar kulaklarımızdadır. Sonuçları ortadadır; Yasin Börü gibi onlarca insanın şehit edildiği o zıvanadan çıkmış vahşice saldırılar söz konusudur. Böyle bir saldırıya neden olan çağrı tekrarlanıyor ve CHP miting kararı alıyor. Ben bir vatansever olarak bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissediyorum. Zamanlamanın da manidar olduğunun altını çizmek istiyorum."

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OYNAT 02:09 Numan Kurtulmuş'tan HDP'li Demirtaş'ın çağrısına uyan CHP'ye uyarı: Geçmişte yapılan ve vahşice saldırılara neden olan çağrılar kulaklarımızda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası miting kararı alan CHP ile ilgili konuştu. Zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, 'Demirtaş'ın geçmişte yaptığı çağrılar kulaklarımızdadır. Sonuçları ortadadır; Yasin Börü gibi onlarca vatandaşımızın şehit edildiği o zıvanadan çıkmış vahşice saldırılar söz konusudur.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım