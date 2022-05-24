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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığını biliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösterdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuştan Kılıçdaroğlunun Kaçacaklar iftirasına tepki: 15 Temmuzda kimin kaçtığını biliyoruz
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösteren Kurtulmuş, "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME ÖNÜNDE HESAPLAŞILACAK"

"Açıkça ifade etmek istiyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız ve adı geçen sivil toplum kuruluşlarımız hukuki olarak mücadelesini verecek. Ve bu tehditkar, gerçek dışı üslupla mutlaka mahkeme önünde hesaplaşacaktır." diyen Kurtulmuş, "Biz de AK Parti olarak siyasi olarak üzerimize düşeni yapacağız." açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığını biliyoruz
OYNAT 04:41
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına tepki: 15 Temmuz'da kimin kaçtığını biliyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini hedef alan 'Kaçacaklar' sözlerine tepki gösterdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, '15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır.' ifadelerini kullandı.

"FETÖ'CÜ ÜSLUP SİYASETİ ZEHİRLİYOR"

"Kılıçdaroğlu 'sen zamanında bürokratları tehdit etmedin mi?' Desek bunu kendisi bile unutmuştur. Her hafta bir yalan söyleyip geçiyorlar. Kara operasyon yapma peşindeler." ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki muhalefet cephesinde çok sayıda cumhurbaşkanı adayı ismi ortaya çıktıkça kendi ismini diri tutmak için bu yöntemi kullanıyor olabilir. Ama her ne olursa olsun bu FETÖ'cü üslup Türkiye siyasetini zehirleyen tehditkar, yanlış bir algı operasyonudur. Şiddetle reddediyoruz ve iade ediyoruz."

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OYNAT 00:21
FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu
Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. CHP liderinin bunu daha önce de söylediğine vurgu yapan Çelik, 'Milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün kanallarında 'Erdoğan kaçacak' açıklamaları ve 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarcasına geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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