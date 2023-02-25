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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen beldelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

14:47 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Adliye'deki işlemleri sürüyor

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Gaziantep’te 14 bin bina ağır hasarlı

Gaziantep’te 210 bin bina bulunuyordu. Depremde, bu binalardan 3 bin 364’ü yıkıldı. Yıkılan binalardaki konut sayısı 5 bin 343 oldu. Toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 14 bin 341, konut sayısı 24 bin 358 olarak tespit edildi. Bu kategorideki ticarethane sayısı 6 bin 146, ahır sayısı bin 807 oldu. Gaziantep’te 64 bin 573 bağımsız bölümden oluşan 27 bin 165 binayla ilgili ise tespit yapılamadığı rapora yazıldı. İlçeler arasında en fazla yıkım bin 743 binayla Nurdağı, bin 90 binayla İslahiye başta geldi. Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde ise yıkılan bina kayıtlara geçmedi.



#Ökkeş Kavak
#gaziantep
#nurdağı
14 dakika önce
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