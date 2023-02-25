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Nurdağı belediye başkanı Ökkeş Kavak kimdir?

Depremde hasar gören bölgelerde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Ökkeş Kavak kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Ökkeş Kavak’ın hayatı.

14:21 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. Peki Ökkeş Kavak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ökkeş Kavak kimdir?

1964 yılında Nurdağı’nda doğun Ökkeş Kavak, ilkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ön lisans bölümünü bitirdi.

2003 yılından beri Nurdağı Ziraat Odası Yönetim kurulu üyeliğini, 2004 yılından beri de Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürütüyor. Nurdağı ilçesinde ticaret ve tarımla uğraşıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Kavak, orta derece İngilizce biliyor. Kavak, 1992-1997 yılları arasında beş yıl Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında iki yıl Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyeliği yapan Kavak, 2014 yılında yeniden AK Parti Nurdağı Belediye Meclis üyesi seçildi.



#Ökkeş Kavak
#Ökkeş Kavak nurdağı belediye başkanı
#ökkeş kavak hayatı
il y a 41 minutes
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Nurdağı belediye başkanı Ökkeş Kavak kimdir?
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