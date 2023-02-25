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Bakan Kurum: Konutlarımızı tamamlayana kadar prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşların geçici yaşam alanı konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerinin de hazır olduğunu söyledi.

14:13 . 25/02/2023 Cumartesi
DHA
Gaziantep Nurdağı

Gaziantep Nurdağı

Bakan Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1280 adet geçici yaşam alanı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum,
"Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır"
ifadelerini kullandı. 


Bakanlığa bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdür Yardımcısı Alim Kaplaner de geçici yaşam alanıyla ilgili bilgi verdi. Kaplaner, "Geçici yaşam alanlarımızda minimal ölçülerde bir ailenin kullanabileceği tüm ihtiyaçlar olacak. Sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Sıcak suları akacak, tuvaleti, banyosu, mutfağı, salonu ve yatak odası var. En kısa sürede hazırlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. 



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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TÜBİTAK'ın çağrıda bulunduğu araştırma projeleri kapsamında çalışmalarını tamamlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İskenderun'daki tespitlerine ilişkin makalesini hazırladı. Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular. Bunların kaynaklarını belgeledik ama gece saat 04.17'de olan depremin ardından 04.46'ya doğru yani 30 dakika falan sonra buradan alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını bulduk. İskenderun'da müthiş bir zemin oturması var. Yaklaşık 60 santimetre oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var. Bunları araştırdık, bunu hızla bir makaleye çeviriyoruz" dedi.


#Prefabrik yapı
#deprem bölgesi
#konteyner konut
1 saat önce
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Bakan Kurum: Konutlarımızı tamamlayana kadar prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
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