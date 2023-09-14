Nurdağı'na dokuz şiddetindeki depreme dayanıklı köy evleri: Teslimi için geri sayım başladı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köy evlerinin inşasında sona gelindi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden biri de Nurdağı oldu. Yüzyılın felaketinin ardından depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Villaları aratmayan görünümü ve alt yapı üstünlüğüyle görenleri kendine hayran bırakan köy evleri için inşa çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 7 köy ve 310 adet köy evleri projesinde sona gelinerek yüzde 70’inin tamamlandığı köy evlerinde alt yapı çalışmalarına da geçildiğini belirten Akan Bilir, köy evlerinde alt yapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.