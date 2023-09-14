Nurdağı'na dokuz şiddetindeki depreme dayanıklı köy evleri: Teslimi için geri sayım başladı

“Daha önce de söylediğim gibi şehirler yaşam olarak çok sağlıklı değil. Bu köyler şehirlere de yakın olduğu için insanlar buralara yaşamaya gelecek. Köylerimizde ter temiz hava var. Şehirden köylere geçiş hızlanacaktır. Villa olarak yapılan yerleri gezerseniz onlarla eş değer olduğunu hatta alt yapı ve dizayn olarak üstün taraflarını da rahatlıkla görebilirsiniz”