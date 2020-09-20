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ANKARA

​O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

Yunan Dimokratia gazetesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili alçak ifadelerine tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a gönderdiği kınama mektubunda, “Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum. Hakaret ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işaretidir” dedi. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri’ne çağrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretine tepki yağıyor. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırılıpp tepki gösterilmesinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
OYNAT 02:04
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı.


HESABINI SORUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a kınama mektubu gönderdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, “Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum” dedi. Mektubunda yabancı bir lidere hakaret etmenin ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabileceğine dikkat çeken Altun, bunun ne basın özgürlüğü, ne de ifade hürriyeti kapsamına girmediğini, sorumsuz davranışların, barışa hizmet etmediğini vurguladı.

Ömer Çelik Yunan gazetesine ateş püskürdü: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
GÜNDEM
Ömer Çelik Yunan gazetesine ateş püskürdü: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

ZAVALLILAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Yunan gazetesindeki ifadelere, “Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan'ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye'nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan'a Afrika'daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar” diye karşılık verdi. Çelik, bazı Yunan politikacılar ve bu ifadeleri kullanan basın organlarının kendi ülkelerini zavallı duruma düşürdüğünü kaydetti.

DEMOKRATİA'YA KINAMA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, dün akşam saatlerinde Dimokratia’nın Erdoğan aleyhine kullandığı saldırgan dile tepki gösterdi. Bu başlığın Yunan değerlerine aykırı olduğu ve kınanması gerektiğini belirten Petsas, “Özgür basın Yunan halkı tarafından önemsenmekte. Anayasamız tarafından korunmaktadır. Ancak bu durum yabancı bir lidere saygı duyma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu başlık değerlerimize aykırıdır. Hükümet olarak kınıyoruz” dedi.

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