O müteahhit kaçarken yakalandı: Hatay'daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu

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Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde, yapımı 2013'te tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. “Cennetten bir kare” reklamıyla satılan rezidansta bine yakın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Yüzlerce kişiye mezar olan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un, dün paralarla İstanbul Havalimanı’ndan Karadağ’a kaçmaya çalıştığı ihbarı geldi.
İhbarı üzerine hareket geçen polis, Coşkun'u yurt dışına çıkamadan yakaladı ve gözaltına aldı. Coşkun emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sev edildi.