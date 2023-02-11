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O müteahhit kaçarken yakalandı: Hatay'daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. 2013’te tamamlanan 12 katlı 250 daireli rezidansta bine yakın kişinin oturduğu tahmin ediliyor.

04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

BİNLERCE KİŞİ VARDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde, yapımı 2013'te tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. “Cennetten bir kare” reklamıyla satılan rezidansta bine yakın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Yüzlerce kişiye mezar olan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un, dün paralarla İstanbul Havalimanı’ndan Karadağ’a kaçmaya çalıştığı ihbarı geldi.

PARALARLA KAÇIYORMUŞ

İhbarı üzerine hareket geçen polis, Coşkun'u yurt dışına çıkamadan yakaladı ve gözaltına aldı. Coşkun emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sev edildi.


#Deprem
#Hatay
#Mehmet Yaşar Coşkun
2 saat önce
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O müteahhit kaçarken yakalandı: Hatay'daki Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu
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