Gündem Ocak ayında rekor Türkiyede 72 merkezde ekstrem sıcaklık ölçüldü
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Ocak ayında rekor: Türkiye'de 72 merkezde ekstrem sıcaklık ölçüldü

Türkiye'de geçen ay sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı. Geçen ay sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 72 merkezde sıcaklık rekoru kaydedildi. Ocakta en çok ekstrem (en yüksek) sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 5,4 dereceye yükseldi.

Ocak ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı.

  • Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Cide, Sivas, Göksun, Gemerek ve Çorum'da kırıldı.
  • Ocak'ta Cide'de 5,3, Sivas'ta 4, Göksun'da 3,6, Gemerek'te 3,4 ve Çorum'da 3,1 derece sıcaklık farkları oluştu.

Ocak ayında yeni ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu:

  • Merkezler Uzun yıllar ocak maksimum sıcaklıklar (°C) Ocak 2021 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark (°C)
  • 1. Cide 23,5 28,8 5,3
  • 2. Sivas 14,6 18,6 4
  • 3. Göksun 13,9 17,5 3,6
  • 4. Gemerek 16 19,4 3,4
  • 5. Çorum 17,5 20,6 3,1
  • 6. Boğazlıyan 17,5 20,3 2,8
  • 7. Rize 24 26,6 2,6
  • 8. Tosya 14,6 17,2 2,6
  • 9. Çankırı 15 17,6 2,6
  • 10. Merzifon 18 20,2 2,2
  • 11. Amasya 21,3 23,5 2,2
  • 12. Osmancık 19,8 21,9 2,1
  • 13. Kütahya 17,1 19,1 2
  • 14. Kastamonu 17,3 19,2 1,9
  • 15. Ankara Bölge 16,6 18,4 1,8

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