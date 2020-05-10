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Gündem Ocak ayından bu yana teslim olan terörist sayısı 76ya yükseldi
ANKARA

Ocak ayından bu yana teslim olan terörist sayısı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu ve böylelikle 1 Ocak’tan bu yana teslim olan terörist sayısının 76’ya yükseldiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 76'ya yükselmiştir."
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