Ocak ayından bu yana teslim olan terörist sayısı 76'ya yükseldi İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu Mardin'de bir teröristin daha teslim olduğunu ve böylelikle 1 Ocak’tan bu yana teslim olan terörist sayısının 76’ya yükseldiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2020, 20:44 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020, 21:05 AA