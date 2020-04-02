Ödeneği olmasına rağmen İBB'nin yapmadığı hastane yollarını bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirtti. Karaismailoğlu, “Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi” diye konuştu.

2 BİN 800 YATAKLI

Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, “Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları” değerlendirmesinde bulundu.

İBB YAPMIYOR

Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Yolların diğer kısmı ise İBB’nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak.”

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ÖDENEĞİ VAR AMA!

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB’nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.