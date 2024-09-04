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ODTÜ mezuniyet töreninde büyük skandal! PKK sempatizanları Türk milletine yönelik Kürtçe küfürlü pankart açtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde, üç kişilik terör örgütü PKK sempatizanı bir öğrenci grubu, Türklere yönelik Kürtçe küfürlü ifadelerin yer aldığı bir pankart açtı. Skandal pankart sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Pankart açanlardan birinin, sosyal medya hesabında daha önce terör örgütü PKK propagandası yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Hesabı sorulmalı' diyerek küfürlü pankartla ilgili söz konusu kişilere işlem yapılması için çağrıda bulunuyor.

17:29 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Skandal pankart sonrası sosyal medya kullanıcıları soruşturma başlatılması için çağrı yaptı.
Skandal pankart sonrası sosyal medya kullanıcıları soruşturma başlatılması için çağrı yaptı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 3 Eylül’deki mezuniyet töreni yine skandallara sahne oldu.

Sıkça siyasi içerikli mesajlara yer verilen pankartlarda bu kez aşağılık ifadeler yazdığı görüldü.

Pankartın üst tarafında Türkçe olarak "Madem bilinmeyen bir dildir, o zaman" yazıyordu.

Bu ifadenin devamında ise Kürtçe olarak Türklere bir küfür yazıldı.

  • Pankartı taşıyan öğrencilerden Ali Yıldız'ın da yabancı diller bölümünü birincilikle bitirdiği için kürsüde yaptığı konuşmada siyasi mesajlar ve PKK propagandası yaptığı öğrenildi.

'Hesabı sorulsun' çağrısı

ODTÜ mezuniyet töreninde Kürtçe küfürlü pankartın taşınması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Hesabı sorulmalı' diyerek küfürlü pankartla ilgili söz konusu kişilere işlem yapılması için çağrıda bulunuyor.

PKK propagandası da yapmış

Pankart açan öğrencilerden birinin, sosyal medya hesabında daha önce terör örgütü PKK propagandası yaptığı da görüldü.





#ODTÜ
#Pankart
#Küfür
#Mezuniyet Töreni
1 saat önce
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