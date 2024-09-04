ODTÜ mezuniyet töreninde büyük skandal! PKK sempatizanları Türk milletine yönelik Kürtçe küfürlü pankart açtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 3 Eylül’deki mezuniyet töreni yine skandallara sahne oldu.
Sıkça siyasi içerikli mesajlara yer verilen pankartlarda bu kez aşağılık ifadeler yazdığı görüldü.
Pankartın üst tarafında Türkçe olarak "Madem bilinmeyen bir dildir, o zaman" yazıyordu.
Bu ifadenin devamında ise Kürtçe olarak Türklere bir küfür yazıldı.
- Pankartı taşıyan öğrencilerden Ali Yıldız'ın da yabancı diller bölümünü birincilikle bitirdiği için kürsüde yaptığı konuşmada siyasi mesajlar ve PKK propagandası yaptığı öğrenildi.
'Hesabı sorulsun' çağrısı
ODTÜ mezuniyet töreninde Kürtçe küfürlü pankartın taşınması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Hesabı sorulmalı' diyerek küfürlü pankartla ilgili söz konusu kişilere işlem yapılması için çağrıda bulunuyor.
PKK propagandası da yapmış
Pankart açan öğrencilerden birinin, sosyal medya hesabında daha önce terör örgütü PKK propagandası yaptığı da görüldü.