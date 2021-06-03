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ANKARA

ODTÜ salyayı araştıracak: Toplanan veriler çalıştaya sunulacak

ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi’nde son dönemde birçok bölgede yayılan müsilajın (deniz salyası) nedenini araştırmak için denize açıldı. Toplanan veriler, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalıştayında masaya yatırılacak. Yaşamayan organik atık olarak tanımlanan müsilaja, küresel ısınmanın deniz suyu sıcaklığını arttırması, denizdeki durağanlık ve kirliliğin yol açtığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ODTÜ salyayı araştıracak: Toplanan veriler çalıştaya sunulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasına ilişkin, 6 Haziran’da eylem planlarını açıklayacaklarını duyurdu.

Marmara Denizi’nde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj) oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün araştırma gemisi Bilim-2 ile toplanan bilimsel veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yarın düzenleyeceği çalıştayda sunulacak. Marmara Denizi’nin birçok noktasında, şubat ayından bu yana, canlı organizmaların en basit şekilde artık yaşamayan organik atığı olan salya oluşumlarının görülmeye başlanmasının ardından gözler, bilim dünyasının bu konudaki çalışmalarına çevrildi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi de Marmara’yı komaya sokan deniz salyası oluşumunu yerinde takibe aldı.

Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için BTÜ yetkilileriyle toplantı düzenledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, toplantıda, belediyelerin faaliyet alanlarına giren her konuda topluma faydalı olmak için hizmete hazır olduklarını belirtti.
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Karademir, son dönemde konuşulan müsilajın doğa afeti olduğunu, sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma da müdahale etmek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: <br> <br> Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. BTÜ bünyesinde Prof. Dr. Mete Yılmaz da bu konuda önemli çalışmalar başlattı. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü temizleme çalışmasında elde edilen müsilajı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Müsilaj bir taraftan önemli bir problem gibi görünürken, çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir. Büyükşehir Belediyesinin çalışmış olduğu alanlara destek vermek, yeşil Bursa'nın daha yaşanabilir olması için BTÜ olarak her zaman hazırız.
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İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik <br> <br> BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz da mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj yapısının uzun yıllardır laboratuvarda çalışılan ve nasıl kullanılacağı araştırılan bir madde olduğunu ifade etti. <br> <br> Yılmaz, söz konusu mikroorganizmaların antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar. Tarımdaki verimi artırıyor. Diğer taraftan yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız madde, Marmara'da kendiliğinden doğal olarak tonlarca ürüyor. Bu çevre felaketi olabilir. Sudaki canlılara zarar veriyor. Ama bunu bir şekilde toplarsak ve o içindeki değerli maddeyi ayrıştırabilirsek biyoteknolojiye, tarıma ve başka alanlara kazandırabiliriz...
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Mudanya kıyılarına ilk geldiğinde biz örneklerimizi topladık. Laboratuvarda öğrenciler bunların karakterizasyonlarına başladı. İçindeki hücrelerin salgıladığı değerli polisakkarit yapısındaki maddeyi diğer maddelerden ayrıştırdılar. Bunların hangi yapılardan oluştuğu, hangi alanlarda değerlendirilebileceği araştırıldı. İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik. Toprağın özelliklerini iyileştirecek mi? Tarımsal üretimi artırabilecek mi? Biz bunları gübre olarak kullanabilir miyiz? Bunları tarımsal zararlara karşı önleyici madde olarak kullanabilir miyiz? Araştırmalara başladık.
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TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için öğrencileri şimdiden bu konudaki projeye dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, gelecek yıl deniz salyasından elde edilen ürünü sunacaklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bilimsel ve teknik ihtiyaçlar çerçevesinde, araştırma-geliştirme projelerinde BTÜ ile yakın bir iş birliği halinde olduklarını bildirdi.
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Akhan, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyasının tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ile BTÜ arasında birçok alanda ortam çalışmalar yürütülüyor. Birçok proje hazırlandı. Önümüzdeki günlerde güzel duyurularımız olacak. Katkılarından ötürü BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi doğa olaylarının çıkardığı sorunları çözme konusunda bir irade ortaya koyuyoruz. ifadelerini kullandı.
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Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
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Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

DENİZ TOPLU REAKSİYON GÖSTERİYOR

  • ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel, toplanan anlık verileri yorumladı. Yücel, şöyle konuştu: “Marmara Denizi’nde son haftalarda görülen yoğun salya oluşumu, aslında buz dağının görünür hali. Gemimizden anlık olarak ulaşan bilgiler, müsilajın sadece yüzeyde değil denizin içinin de jel gibi olduğu ve denizdeki oksijenin de çok azaldığı yönünde. Türkiye denizlerinde daha önce görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız. Bazı hocalarımız, ani deşarjın Marmara genelini tetiklediği yönünde görüş bildiriyor. Tetiklenince toplu bir reaksiyon olduğu senaryolar arasında.”

Bakan Kurum'dan Marmara’daki deniz salyasıyla ilgili açıklama: Belediyelerin görevi çevre yatırımını durdurmak değildir
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan Marmara’daki deniz salyasıyla ilgili açıklama: Belediyelerin görevi çevre yatırımını durdurmak değildir

ULUSLARARASI SONUÇLAR DOĞURABİLİR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Marmara’nın sağlıklı kalması, Karadeniz havzasının sağlığını da doğrudan etkiliyor. Aslında bu durum, uluslararası sonuçlar da doğurabilir. Yaptığımız modellemelere göre, karasal atıkların en az yüzde 50 oranında azaltılması, Marmara Denizi’ni 5-6 yıl içinde komadan çıkarabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Yücel, “Bence en büyük yaklaşan tehlike oksijensizleşmenin artarak devam etmesi. Bu durum Marmara Denizi’nde yakında balıkların ve pek çok deniz canlısının kitlesel ölümüne neden olabilir. Bu çok uzak değil” dedi.

Marmara Denizi'nde salya kabusu sürüyor: Erdek Körfezi de deniz salyasıyla kaplandı
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Marmara Denizi’nde bir süredir görülen deniz salyası Erdek körfezinde de etkisini gösterdi. Erdek’in yanı sıra Avşa Adası kıyıları da deniz salyası ile kaplanırken, denizin üzerini saran tabakayı gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı endişeyle izliyor.
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Balıkçıların “deniz salyası” veya “kay kay” dedikleri, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı organizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan madde “müsilaj”ın Marmara Denizi’ndeki etkinliği hakkında konuşan Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, sahillerde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmediğini söyledi.
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Bundan önceki yıllarda deniz salyasının 1 veya 2 ay kadar görüldüğünü ve yok olduğunu belirten Demiray, “Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandı. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler dolayısıyla av sezonumuz kötü geçti diye konuştu.
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Erdekli balıkçılardan Burhan Kocabıyık da, 3-5 yılda bir görülen ve denizin yüzeyini kaplayan salya nedeniyle küçük teknelerle denize açılamadıklarından yakındı. Pandemi döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını kaydeden Kocabıyık, 3 aydır devam eden bu salyanın daha ne kadar süre devam edeceğini bilmediklerini belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde salya kabusu sürüyor: Erdek Körfezi de deniz salyasıyla kaplandı
Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl arttırarak sürdürüyor.

Avantaja dönüşebilir

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) müsilajın ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor. Belediye, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için toplantı düzenledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. Çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir.” dedi.
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