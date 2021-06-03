ODTÜ salyayı araştıracak: Toplanan veriler çalıştaya sunulacak
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi’nde son dönemde birçok bölgede yayılan müsilajın (deniz salyası) nedenini araştırmak için denize açıldı. Toplanan veriler, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalıştayında masaya yatırılacak. Yaşamayan organik atık olarak tanımlanan müsilaja, küresel ısınmanın deniz suyu sıcaklığını arttırması, denizdeki durağanlık ve kirliliğin yol açtığı belirtiliyor.
Marmara Denizi’nde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj) oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün araştırma gemisi Bilim-2 ile toplanan bilimsel veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yarın düzenleyeceği çalıştayda sunulacak. Marmara Denizi’nin birçok noktasında, şubat ayından bu yana, canlı organizmaların en basit şekilde artık yaşamayan organik atığı olan salya oluşumlarının görülmeye başlanmasının ardından gözler, bilim dünyasının bu konudaki çalışmalarına çevrildi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi de Marmara’yı komaya sokan deniz salyası oluşumunu yerinde takibe aldı.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel, toplanan anlık verileri yorumladı. Yücel, şöyle konuştu: “Marmara Denizi’nde son haftalarda görülen yoğun salya oluşumu, aslında buz dağının görünür hali. Gemimizden anlık olarak ulaşan bilgiler, müsilajın sadece yüzeyde değil denizin içinin de jel gibi olduğu ve denizdeki oksijenin de çok azaldığı yönünde. Türkiye denizlerinde daha önce görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız. Bazı hocalarımız, ani deşarjın Marmara genelini tetiklediği yönünde görüş bildiriyor. Tetiklenince toplu bir reaksiyon olduğu senaryolar arasında.”
ULUSLARARASI SONUÇLAR DOĞURABİLİR
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Marmara’nın sağlıklı kalması, Karadeniz havzasının sağlığını da doğrudan etkiliyor. Aslında bu durum, uluslararası sonuçlar da doğurabilir. Yaptığımız modellemelere göre, karasal atıkların en az yüzde 50 oranında azaltılması, Marmara Denizi’ni 5-6 yıl içinde komadan çıkarabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Yücel, “Bence en büyük yaklaşan tehlike oksijensizleşmenin artarak devam etmesi. Bu durum Marmara Denizi’nde yakında balıkların ve pek çok deniz canlısının kitlesel ölümüne neden olabilir. Bu çok uzak değil” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) müsilajın ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor. Belediye, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için toplantı düzenledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. Çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir.” dedi.