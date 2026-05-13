ODTÜ'de Türk bayrağına saldırı: Altı kişi tutuklandı

ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili başlatılan soruşturmada 19 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tepki çeken görüntülerde aktif rol aldığı belirtilen altı şüphelinin tutuklandığını, iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nin ilk gününde ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin birliğinin sembolü olan Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama”, “Nitelikli Kasten Yaralama”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
21 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Soruşturma kapsamında yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde olaylara iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında 7 Mayıs 2026 tarihinden itibaren arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
İki firarinin peşine düşüldü
Açıklamada, çalışmalar sonucunda 19 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, olaylarda azmettirici konumda oldukları ve kamuoyunda hassasiyet oluşturan görüntülerde aktif rol aldıkları ifade edilen 6 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.
Başsavcılık ayrıca 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 1 şüphelinin gözaltında bulunduğunu ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.