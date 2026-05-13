ODTÜ'de Türk bayrağına saldırı: Altı kişi tutuklandı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin birliğinin sembolü olan Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama”, “Nitelikli Kasten Yaralama”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde olaylara iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında 7 Mayıs 2026 tarihinden itibaren arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.