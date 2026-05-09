Bayrak provokatörüne ters kelepçe

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında Türk bayrağı açanlara saldıran 6 kişi gözaltına alındı. 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde Türk bayrağı açan öğrencilere bir grup tarafından fiziki müdahalede bulunuldu. Görüntülerde, grubun Türk bayrağını dalgalandıran öğrencilerin üzerine yürüdüğü, bayrağı çekiştirdiği ve nefret sloganları attığı görüldü. Bazı saldırganların ellerindeki bira şişelerini Türk bayrağı açan öğrencilere fırlattığı ve pantolon kemeriyle vurduğu ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlattı. Ankara emniyetinin, görüntüler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, olaylara karıştığı değerlendirilen 6 kişinin kimliği tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin

İlhan Kaya, Muhammed Enis Yıldız, Oktay Akpınar, Mehmet Ferit Güneş, Celal Elmacı ve Anıl Baran Dolu olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında önceki gün arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, ardından da gözaltı işlemi yapıldı.

SALDIRGANLARIN SABIKASI KABARIK

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ünün suç dosyası kabarık. İlhan Kaya’nın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2, “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 3, “yasa dışı örgüte yardım etme” suçundan 1, “kasten yaralama” suçundan 1, “görev yaptırmamak için direnme” suçundan 2 ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan 7 olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Kaya’nın, 2018 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ODTÜ ormanında düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı, DHKP-C’nin sözde “Ankara sorumlusu” olduğu değerlendirilmesi üzerine sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı belirtildi.

CELAL ELMACI’NIN 27 SUÇ KAYDI VAR

Celal Elmacı hakkında da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 3, “örgüt propagandası yapma” suçundan 3, “yasa dışı örgüt üyesi olma” suçundan 1, “2911 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan 19 ve “başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma” suçundan 1 olmak üzere toplam 27 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİNİN SUÇ KAYDI YOK

Şüphelilerden Mehmet Ferit Güneş’in ise “devletin kurumlarını aşağılama” suçundan 1, “2911 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan ise 3 olmak üzere toplam 4 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Anıl Baran Dolu’nun da “kasten yaralama” suçundan 2 ve “2911 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan 2 olmak üzere toplam 4 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Muhammed Enis Yıldız ve Oktay Akpınar’ın suç kaydı olmadığı tespit edildi.



