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BURSA

Öfke krizi cinayet getirdi: Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın 'Bir anlık sinirle yaptım' dedi

Bursa-İstanbul Otoyolundaki bir dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Özlem Ç. (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özlem Ç.'nin ifadesinde, "Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini, farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Söylediklerine çok sinirlenmiştim. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Cinayet zanlısı kadın adliyeye sevk edildi.
Cinayet zanlısı kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, dün İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul'a giden 16 AKN 82 plakalı otomobilin sürücüsü Cihat Aytaç ve yanındaki Özlem Ç. (34), dinlenme tesisinde mola verdi.

İkili arasında Aytaç'ın müstehcen söylemleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç'a tabancayla ateş etti. Ardından düşen Aytaç'a yerde vurmaya devam etti.

DHA
Dinlenme tesisinde tartıştığı Cihat Aytaç'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Özlem Ç. (34), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cihat Aytaç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Özlem Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen Özlem Ç., Cihat Aytaç'a tabancayla ateş etti.

'İŞTE CİLVE YAPMAMI SÖYLEDİ, BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Özlem Ç. jandarmada verdiği ifadede, "Cihat ile 3 yıldır tanışıyoruz. İstanbul'a birtakım işlerimizi halletmek için yola çıktık. Cihat, yolda giderken bana ticaret yapacağımız kişilere cilve yapmam gerektiğini söyledi. Farklı şeyler yapmam istenirse onları da yerine getirmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Cihat'ın söylediklerine çok sinirlenmiştim. Arabanın torpidosunda bulunan tabancayı aldım ve Cihat'a ateş ettim. Sinirim geçmeyince tabancayla yerde yatan Cihat'a vurdum. Pişmanım, bir anlık sinirle yaptım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

DHA
Özlem Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özlem Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Özlem Ç.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

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