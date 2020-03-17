Gündem Oğlu açıkladı Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğluna koronavirüs teşhisi konuldu
İSTANBUL

Oğlu açıkladı: Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve şu an Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Cemil Taşcıoğlu
Cemil Taşcıoğlu

Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan isimlerden biri de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu oldu.

Oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de vaka sayısı 47 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurmuştu.

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