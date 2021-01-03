Gündem Oğlu polisin dur ihtarına uymayan baba İçeri girsin yatsın da rahat edelim
BURSA

Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

Bursa’da trafikte seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Furkan Ö., kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı. Polis, kamyonetin plakasından Furkan Ö.’nün babasına ulaştı. Polisin yanında oğlunu telefonla arayan baba Ahmet Ö. teslim olmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Baba Ahmet Ö. "Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası da var. Başımıza bela oldu. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Ö., polislere oğlunu tutuklamalarını istedi.
Ahmet Ö., polislere oğlunu tutuklamalarını istedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü.

  • Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.’nün (22) kullandığını belirledi.

Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.’nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.

488'inci gündeki evlat nöbetine, kısıtlamada kaldıkları otelde devam ettiler
GÜNDEM
488'inci gündeki evlat nöbetine, kısıtlamada kaldıkları otelde devam ettiler

'ÇOCUĞUM BAŞIMA BELA OLDU'

Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi
GÜNDEM
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

BABA VE OĞLUNA CEZA

Polis ekipleri Furkan Ö.’ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL, ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.’ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.

Bursa'da yok artık dedirten olay: Sadece 2 lira için bıçaklandı
GÜNDEM
Bursa'da yok artık dedirten olay: Sadece 2 lira için bıçaklandı

Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü: 9 gün sonra hayatını kaybetti
GÜNDEM
Sağlıkçının kalp masajıyla hayata dönmüştü: 9 gün sonra hayatını kaybetti

Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın: Restoran mühürlendi
GÜNDEM
Kumkapı'da restoran ve nargile kafeye baskın: Restoran mühürlendi
Abone Ol Google News
Tek yumrukla yere serdi

Tek yumrukla yere serdi

TEM Otoyolu'nda tekme ve yumruklu yol kavgası.
Bu delikten girip 5 milyonluk cipi çaldı

Bu delikten girip 5 milyonluk cipi çaldı

​Film sahnelerini aratmayan hırsızlık.
2021in ilk haberidiyerek duyurdu

2021'in ilk haberi
diyerek duyurdu

​İçişleri Bakanı Soylu, sayıyı açıkladı.
'Aşı olmayana<br>kız verilmez'

'Aşı olmayana
kız verilmez'

​Bir televizyon programında konuşan profesörün bu sözleri başına bela oldu.
60 milyon kişi iyileşti

60 milyon kişi iyileşti

En fazla vakanın görüldüğü 4 ülke en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hırsız kiracı<br>suçüstü yakalandı

Hırsız kiracı
suçüstü yakalandı

Polis ​itfaiye merdiveni ile evden çıkarabildi.
Çekiciyle<br>drifte ceza yağdı

Çekiciyle
drifte ceza yağdı

​Polis plakadan tespit ettiği sürücüyü yakaladı.
Başkentte DEAŞ operasyonu

Başkentte DEAŞ operasyonu

Polis tarafından, örgüt üyelerinin çok sayıda ​fotoğrafına ulaşıldı.
Cenaze evlerinde yer kalmadı

Cenaze evlerinde yer kalmadı

​ABD'de salgının tırmandığı California'da durum ağırlaşıyor.
Berat Özdemir <br>Trabzonspor'da

Berat Özdemir
Trabzonspor'da

​Genç oyuncunun transferini, kongre üyesi açıkladı.
Mutasyon nöbeti

Mutasyon nöbeti

​Hastalar sıkı bir şekilde izolasyona alındı.
KADES imdadına yetişti<br>

KADES imdadına yetişti

​Eve hızlıca gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
Dokunulmaz turistler

Dokunulmaz turistler

​BAE'de İsraillilere her şey normal.
2021'de her alanda şahlanış

2021'de her alanda şahlanış

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirtti.
Sakın konuşma

Sakın konuşma

CHP'den tacize uğrayan kadına baskı.
THY Avrupa ikincisi

THY Avrupa ikincisi

​Dünyada ise en çok uçan 5. şirket.
Sadece 52 kişi

Sadece 52 kişi

​PKK'ya katılım 1984'ün altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.