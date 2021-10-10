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ZONGULDAK

Oğlunun boğazına bıçak dayayıp rehin aldı: 7 saat sonra ikna edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde oğlunun boğazına bıçak dayayarak rehin alan baba uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Ekipler çocuğu alarak sağlık ekibine teslim etti.

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Haber Merkezi İHA
Oğlunun boğazına bıçak dayayıp rehin aldı: 7 saat sonra ikna edildi
Zonguldak'ta oğlunun boğazına bıçak dayayan baba ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan S.K. birkaç gün önce Çaycuma ilçesindeki sevgi evinde koruma altında bulunan 10 yaşındaki oğlu Ö.K.’yi göremediği iddiasıyla kaçırdı. Ekiplerin adresine gelerek oğlunu almak istemesi üzerine boğazına bıçak dayayan baba S.K. ekiplere zor anlar yaşattı. İlçedeki sahilde başlayan ikna çabaları S.K.’nin evinde devam etti.

İHA

Oğlunu beş dakika gördükten sonra vereceğini söyleyen S.K., oğlunu alarak yeniden sahildeki barakalara geldi. Burada elindeki bıçak alınan baba, yaklaşık 7 saat süren ikna çabasının ardından oğlunu ekiplere teslim etti. Gözyaşlarıyla babasından ağlayan Ö.K. da ekiplerin eşliğinde ambulansa götürüldü.

Sakinleştirilen baba S.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun; emniyetteki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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