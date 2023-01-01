|
Gündem

Oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Pozantı ilçesinde kendisiyle kavga eden kişiye ateş açan oğlunun elindeki silahı almak isterken vurulan kişi, hayatını kaybetti.

07:18 . 15/09/2023 Cuma
AA
Adana

Adana

Alınan bilgiye göre, Akçatekir Mahallesi'nde bir restoranda, esnaf Bülent K. ve Süleyman A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent K'nin oğlu A.K. (17) babasıyla kavga eden Süleyman A'ya ateş etmeye başladı.

Arbede sırasında olayın büyümemesi için oğlunun elinden silahı almak isteyen Bülent K, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bülent K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı.

A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Adana
#Pozantı
#silah
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ahirete imanın hayata etkisi