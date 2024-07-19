OGM'den 'helikopterlerin ücreti ödenmedi' iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirdiği MEUS ile sayısal hava tahmin modelinden alınan sıcaklık, nem ve rüzgar verileri ile bakı haritası kullanılarak, ülkemiz için gelecek 3 günü kapsayan orman yangını tehlike haritaları, saatlik olarak hazırlanıyor" dedi.