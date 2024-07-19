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OGM'den 'helikopterlerin ücreti ödenmedi' iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), iddiaları yalanlayarak ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmadığını belirtti. OGM ayrıca, söz konusu iddiaların orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amacı taşıdığını da ifade etti.

21:43 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 22:16 - 19/07/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

"Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır"

Açıklamada, OGM tarafından imzalanan helikopter kiralama sözleşmelerine, helikopterlerin pilotajları, tamir-bakımı ve yakıt giderlerinin dahil olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yüklenici firmaların hak ediş ödemeleri düzenli ve zamanında yapılmıştır. Ödemesi yapılmayan hiçbir kiralama işi olmamıştır. 'Yakıt parası verilmediği veya kiralama ücreti ödenmediği için helikopterlerin yangına müdahale etmediği, günlerdir kalkmadığı' iddiaları kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iftiralar orman yangınlarıyla mücadeleyi zafiyete uğratmak amaçlıdır."



#Helikopter
#OGM
#Orman Genel Müdürlüğü
#yangın
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