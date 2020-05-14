Öğrencilerin dikkatine: 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

Bakan Selçuk: (LGS) 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Bu sene her öğrenci, ister resmi, ister özel okul öğrencisi olsun, kendi okulunda LGS'ye girecek. (LGS kapsamındaki merkezi sınav) Bu yıla mahsus olmak üzere 15 yaşından büyük çocukların kimliğini fotoğraflı olmasa da kabul edeceğiz' dedi.