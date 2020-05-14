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Gündem Öğrencilerin dikkatine 2020 YKS kılavuzunu güncelledi
EĞİTİM

Öğrencilerin dikkatine: 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi 1 ay erkene çekilmiş, 27-28 Haziran’da yapılması yönünde karar alınmıştı ÖSYM'den sınava girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) yaptığı duyuruda, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."
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