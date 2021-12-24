Gündem Öğrencisini öldüresiye döven cani açığa alındı 1,5 yıl hapsi isteniyor
AKSARAY

Öğrencisini öldüresiye döven cani açığa alındı: 1,5 yıl hapsi isteniyor

Aksaray’da Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda 11 yaşındaki öğrencisi T.K.’yı öldüresiye döven Ali Rıza Yücel, açığa alındı. T.K.’ya 10 gün iş göremez raporu verildi. Başsavcılık, cani öğretmen hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Öğrencisini öldüresiye döven cani açığa alındı: 1,5 yıl hapsi isteniyor
Ali Rıza Yücel’in daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul’da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülüyor.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu 14 Aralık’ta korkunç bir olaya sahne oldu. Matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel ders esnasında koridora çıkardığı 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı (11) tokat ve yumruklarla acımasızca dövdü.

Ali Rıza Yücel'in okul koridorunda öğrencisini dövdüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Ali Rıza Yücel'in okul koridorunda öğrencisini dövdüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Koridordaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cani öğretmenin çocuğun boğazını da sıktığı görüldü. Aynı katta gürültüyü duyup sınıfından çıkan başka bir öğretmen olaya müdahale edip çocuğu Ali Rıza Yücel’in elinden kurtardı.

GÖREVİNE SON VERİLSİN

Oğluna 10 günlük rapor verildiğini anlatan baba Duran K., “Başka bir öğrenci, Ali Rıza Yücel’e gidip, ‘T.K. size küfretti’ demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Bu nasıl bir öğretmen. Hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Ali Rıza Yücel
Ali Rıza Yücel

Görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü söyleyen çocuğun dedesi Selahattin K. ise “Hepsi gelir geçer ama çocuğumuzun psikolojisi çok önemli. Bu öğretmenin görevine son verilmesini istiyoruz” diye konuştu. Dayakçı öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

CANİ ÖĞRETMENE DAVA AÇILDI

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Rıza Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama” suçundan dava açıldı.

Dayakçı öğretmene üst sınırdan ceza verilmesi istendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenin açığa alındığını, Valilik kararıyla derslerden el çektirildiğini duyurdu. Öğrenci ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti veriliyor.

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