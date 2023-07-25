Öğrenciye fahiş kira koruması

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2024-2025 yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyu ile paylaştı. Peki 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışları ne kadar olacak? 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmede talepler neler? İşte detaylar.