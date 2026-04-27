Öğretmen eğitiminde 'Riski erken fark etme' dönemi

Merve Safa Akıntürk
12:0427/04/2026, понедельник
Milli Eğitim Akademisi'nden okul saldırıları sonrası yeni adım.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından öğretmen eğitimleri, riskleri erken fark etme odağıyla yeniden şekilleniyor. Millî Eğitim Akademisi, yeni programlarla öğretmenlere olası tehditleri önceden sezme ve kriz anlarını etkin şekilde yönetme becerisi kazandırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullarda yaşanan saldırıların ardından, eğitimde güvenlik konusu önemini koruyor. Yaşanan olaylar, okul ortamında sadece fiziki önlemlerin değil, öğrencilerin davranışlarını doğru okuyabilen öğretmenlerin de kritik rol oynadığını bir kez daha gösterdi.

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen öğretmen eğitim programları, bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor. Akademide verilen hazırlık eğitimleriyle öğretmen adaylarına öğrencileri tanıma, riskli durumları erken fark etme ve gerektiğinde doğru müdahalede bulunma becerileri kazandırılıyor.

SORUN BÜYÜMEDEN ÇÖZÜLECEK

Bu eğitimlerde son yıllarda özellikle güvenli okul iklimi, kriz yönetimi ve öğrenci davranışlarını anlama başlıkları öne çıkıyor. Programda yer alan derslerle öğretmenler, öğrencilerin stres, korku ya da öfke gibi tepkilerini daha erken aşamada fark edebilecek şekilde yetiştiriliyor. Eğitim içeriklerinde akran zorbalığına karşı farkındalık da önemli bir yer tutuyor. Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen çalışmalarla öğretmenlerin bu konuda daha donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylece sınıf içinde büyümeden çözülebilecek sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÜVENLİ YAŞAM ALANI

Programın bir diğer ayağını ise çocukların korunmasına yönelik eğitimler oluşturuyor. Öğretmenlere, ihmal ve istismar risklerini tanıma ve ilgili süreçleri doğru şekilde yönetme konusunda bilgi veriliyor. Bu yaklaşım, okulun sadece eğitim verilen bir alan değil, aynı zamanda güvenli bir yaşam alanı olması gerektiği anlayışına dayanıyor. Okul-aile iş birliği de eğitimlerin önemli başlıklarından biri. Yeni modelde öğretmenlerin velilerle daha güçlü iletişim kurması teşvik ediliyor. Çünkü uzmanlara göre birçok sorun, okul dışındaki süreçlerle bağlantılı olarak gelişiyor.



#MEB
#Kahramanmaraş
#Millî Eğitim Akademisi
