Öğretmenlere müjdeli haber: Karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öğretmenlik Meslek Kanunu" bu hafta TBMM'ye sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kanun taslağının redaksiyon çalışmalarının devam ettiğini, biter bitmez TBMM Eğitim Komisyonu'na sunulacağını açıklarken öğretmenlerin gözü taslaktaki tartışmalı düzenlemelerde.





Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun üzerinde çalışıldığı dönemde bazı okullarda eğitimcilere yönelik şiddet olayları yaşanmış, yeni kanunda bu konularda öğretmenleri koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğu dile getirilmişti.





Bununla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri ve kariyer olanakları da üzerinde en çok tartışılan başlıklar olmuştu. Öğretmenlerin en fazla merak ettiği konusu ise rotasyon uygulamasının kanunda yer alıp almayacağı oldu.





Kafalar karıştı

Hem sosyal medyada hem de eğitim camiasıyla ilgili yayın yapan mecralarda rotasyon konusunda farklı iddialar ortaya atıldı. Kanun taslağı ile ilgili basına yansıyan metinlerin bazılarında rotasyona yer verilirken öğretmenlerin kafası iyiden iyiye karıştı.





Haber Global Web Özel'e değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen’in bünyesindeki Eğitim Bir Sen İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı İdris Şekerci öğretmenleri sevindirecek haberi verdi.





Rotasyon nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlere rotasyon maddesi yer alıyordu. Bu düzenlemeye göre öğretmenlerin bulundukları okullarda 12 yıl görev yapmalarının ardından rotasyona tabi tutulmaları gündeme gelecekti.





Taslak metinde rotasyon şu ifadelerle yer aldı:

"Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim öğretim yılı, aynı eğitim kurumunda en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapmaları esastır. (3) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde yapılır."





Taslaktan çıkarıldı

İdris Şekerci rotasyonun taslak metinden kesin olarak çıkarıldığını belirterek şu bilgileri verdi:





"Rotasyon ilk taslakta vardı. Ancak daha sonra bakanlık bu uygulamanın sahada nasıl görüldüğünü anlamak için istişare yapma gereği hissetti. Üyesi sayısı en az olan sendikaların genel başkanları da dahil olmak üzere bildiğim kadarıyla istişare yaptı. Şu anda çıkacak olan kanun metninde rotasyon yok. Bu kesin bir bilgidir."





Ek ders ve kariyer

Öğretmenlerin takip ettiği uzman öğretmenlik için gereken sürede indirim ve ek ders ücretlerine zam yapılması gibi konularla ilgili de bilgi veren Şekerci şunları söyledi:





"Meclis trafiğinde de eğitim çalışanlarının talepleri doğrultusunda görüşmeler olacak. Gerek kariyer basamakları gerek ek ders ücretleri ile ilgili Meclis aşamasında istişarelerimiz olacak."





Öğretmenler uzman öğretmenlik için geçecek sürenin 10 yıldan 5 yıla indirilmesini talep ediyor. Ek ders ücretlerinin yüz de yüz oranında artırılması da talepler arasında.





Öğretmene şiddet

Taslak metinde öğretmene şiddetle ilgili ise şu düzenleme bulunuyor:



