Öğretmenlerin haziran ayı seminer programı belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yönetici ve öğretmenler, '2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri'ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, 'Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile' konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşuyor.