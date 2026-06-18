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Öğretmenlerin haziran ayı seminer programı belli oldu

Öğretmenlerin haziran ayı seminer programı belli oldu

00:5218/06/2026, Perşembe
DHA
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Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak.
Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca söz konusu mesleki çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yönetici ve öğretmenler, '2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri'ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, 'Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile' konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşuyor.



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