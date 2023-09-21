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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 25 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular, 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak.

14:34 . 21/09/2023 jeudi
AA
Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak.

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuru sırasında seçtikleri ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek.

5'er seçenekli 100 sorunun sorulacağı sınavın süresi 150 dakika olacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınav için başvuru ücreti, 530 lira olacak.

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvuruları, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

Adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı
#MEB
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