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OHAL kapsamında yargı tedbirleri açıklandı: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

14:02 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.


Ayrıntılar geliyor...


CHP destekli ve FETÖ haberleri ile anılan Güngör’den Gazeteci Karagöz’a ölüm tehdidi
CHP destekli ve FETÖ haberleri ile anılan Güngör’den Gazeteci Karagöz’a ölüm tehdidi

Sözde haber sitesi Haber Report’un sahibi Furkan Güngör yalanlarını ortaya çıkaran Gazeteci Karagöz’e tehditler yağdırdı. Türkiye Güneydoğu'da meydana gelen afet sonrası tek yürek olurken, depremde bile halkı provoke etmeye çalışan Haber Report isimli sözde haber sitesinin sahibi Furkan Güngör, yaptıkları haberin yalan olduğunu ortaya çıkaran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ü tehdit etti. Pazartesi günü sabaha karşı Güneydoğu bölgesinde gerçekleşen afet, Türkiye’yi derinden etkiledi. Depremzedeler için her alanda yardım seferberliği başladı. Bu hassas süreçte, Haber Report isimli sözde haber sitesi yalan haber yaptı. Site, “Avusturyalı arama kurtarma ekibi, bir çocuğu kurtaracakları esnada Türk ekibinin kameralarla gelip görevi devraldığını belirtti” gerçeklik payı olmayan bu haber ile yasta olan Türk toplumunu kışkırtmaya çalıştı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, yalanlarını ortaya çıkardıktan kısa bir süre sonra, sözde haber sitesinin sahibi Furkan Güngör isimli şahıstan ağır küfür ve tehdit içeren bir telefon aldı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Haber Report’u yalan haberleri sebebi ile şikayet ederken, Karagöz’e ise destekte bulundu. KİM BU PROVOKATÖR? 2021 yılında AK Parti ve MHP’ye verdiği destekler ile bilinen binlerce sosyal medya hesabı kapatıldı. Twitter’ın FETÖ ve PKK hesaplarına haklarında yüzlerce şikayet olmasına rağmen işlem yapmayarak çifte standart uygulaması o günlerde büyük tepki çekmişti. Bu hesapların kapatılmasının ardında CHP’ye yakınlığı ile bilinen Furkan Güngör’ün adı çıkmıştı. Güngör o dönemde, yakın arkadaş çevresinin ve yakın akrabalarının FETÖ üyeliğinden aldığı cezalarla da gündeme gelmişti. Furkan Güngör, pandemiyle birlikte Covid_19Turkey adında bir hesap açtı. Hesapları askıya alınmasının ardından ise Korona Report adında yeni bir hesabı devreye soktu ve bu hesabın da büyümesiyle birlikte adını Haber Report olarak değiştirerek yalan haberlerini buradan paylaşmaya başladı.


#yargı
#ohal
#dava
39 dakika önce
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OHAL kapsamında yargı tedbirleri açıklandı: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu
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