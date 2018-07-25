Oktar ile FETÖ'nün bir bağlantısı daha ortaya çıktı

Oktar'ın adamları ile FETÖ mensuplarının Kuzey Irak'ta bir araya geldiği ortaya çıktı.

Emniyet'in Adnan Oktar Suç Örgütü'ne operasyon başlığı ile duyurduğu baskınların ardından soruşturma derinleştikçe çarpıcı bağlantılar ortaya çıkıyor.

Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük tüm ilişkileri mercek altına alınmış ve telefon kayıtları ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemede Oktar'ın, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri Emre Çelik ve Tuncay Opçin ile görüştüğü kanıtlanmıştı. Oktar'ın FETÖ bağlantısını derinlemesine inceleyen polis, grubun 2 önemli isminin, FETÖ'nün Kuzey Irak ve Ortadoğu sorumlusu olan firari Talip Büyük'le görüştüğü bilgisine de ulaştı.

FETÖ İLE ERBİL'DE RANDEVU

Habertürk'ün haberine göre, Oktar grubundan Mehmet Alp Ünlü ile Tarkan Yavaş ile FETÖ'cü Talip Büyük arasındaki görüşme Erbil'de gerçekleşti. FETÖ'nün Kuzey Irak sorumlusu Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında iki kez görüştükleri anlaşıldı.

Fatih Kolejleri'nin eski genel müdürü olan Talip Büyük, FETÖ yapılanmasında önemli bir isim olarak geçiyor. "FETÖ Ana Çatı Davası" iddianamesine göre de Talip Büyük, davanın 71 numaralı sanığı olarak görülüyor.

Oktar ve grubuna yönelik 1 Temmuz günü 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda işadamı Mehmet Alp Ünlü de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kayıplara karışan Tarkan Yavaş ise hala polis tarafından aranıyor.

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