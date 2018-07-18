Adnan Oktar Adliye'ye sevk edildi Oktar ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 70 şüpheliden 32'si tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2018, 18:05 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018, 21:50 Yeni Şafak