Oktar ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 70 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan ve beraberindeki şüpheliler de, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Emniyet'teki işlemlerin ardından zanlılardan 3'ü serbest bırakılırken, 92 kişinin işlemleri devam ediyor.
Bu arada, şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin yaklaşık 2 bin sayfayı bulduğu, bazı şüphelilerin de itirafçı olduğu öğrenildi.